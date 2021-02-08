البنك التجاري الكويتي يخرج من 2020 دون أية أرباح للعام الثاني على التوالي

دوت الخليج – أظهرت البيانات المالية للبنك التجاري الكويتي، عدم تحقيقه أرباحا خلال 2020 أيضا حيث لم يسجل أية أرباح خلال العام السابق.

وارتفعت خسائر البنك خلال الربع الأخير من 2020 بنسبة 2.9%، لتصل إلى 17.1 مليون دينار (تعادل 56.6 مليون دولار)، مقابل خسائر بلغت 16.623 مليون دينار (55.02 مليون دولار) لنفس الفترة من 2019، بحسب نتائج البنك المعلنة على موقع البورصة الكويتية، اليوم الاثنين.

وانخفض إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك التجاري الكويتي خلال العام الماضي بنحو 17.1%، لتصل إلى 131.594 مليون دينار (تعادل 433.391مليون دولار)، بالمقارنة مع 158.686 مليون دينار (تعادل نحو 522.616مليون دولار) لنفس الفترة من العام السابق.

واقترح مجلس إدارة البنك توزيع أسهم خزينة كأسهم منحة مجانية على المساهمين بنسبة 3% من الأسهم القائمة (بواقع 3 أسهم لكل 100 سهم) دون أن يترتب على ذلك زيادة في رأس المال أو زيادة في عدد الأسهم المُصدرة.

وأفاد البنك التجاري الكويتي، بأن هذا المُقترح يخضع لموافقة الجمعية العمومية للبنك.

ويصل رأسمال البنك التجاري الكويتي إلى 199.21 مليون دينار (تعادل 656.06 مليون دولار)، موزعة على 1,992,056,445 سهما بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد.