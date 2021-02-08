دراية المالية تقلص حصتها في المجموعة المصرية العقارية إلى 4.48%

رنا ممدوح _ قلصت شركة دراية المالية – مساهمة مغلقة- حصتها في رأسمال المجموعة المصرية العقارية من 6.57% إلى 4.48%.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن دراية المالية قامت ببيع 837.156 الف سهم من أسهم المجموعة المصرية العقارية مقابل 10.975 مليون جنيه.

وبلغ متوسط سعر البيع 13 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة مباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

الجدير بالذكر أن شركة تارجت للاستثمار العقاري والتنمية والاستصلاح الزراعي والتنمية السياحية تستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية المجموعة المصرية العقارية بنسبة 26.7805%، تليها محمد فرج المحيربي بنسبة 10.87%، ثم بيت الخبرة للتأجير التمويلي بنسبة 6.16%.