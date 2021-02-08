اتحاد المستثمرين ينشئ منصة إلكترونية لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية

بكر بهجت _ كشف الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، عن إنشاء منصة إلكترونية للترويج للمنتجات المصرية التي يتم إنتاجها من قبل أعضاء الاتحاد، بما يساعد في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية.

وأضاف هلال وفق بيان الاتحاد، أن تلك الخطوة سيكون لها دور كبير أيضا في تشجيع التجارة الداخلية وتحقيق التكامل بين الشركات وبعضها.

ومن جانبه قال المهندس أسامة حفيلة، النائب الأول لرئيس الاتحاد، ورئيس اللجنة المشرفة علي إدارة وتنفيذ المنصة إن البيع “أون لاين ” يهدف لتحقيق التكامل الصناعى بين أعضاء الاتحاد، و الترويج لمنتجات المصانع والشركات الكبرى ، التى ستنضم للمنصة، بالإضافة إلى عرض احتياجات المصانع والشركات من الأدوات والمواد الخام.

وأشار إلى أن التجارةَ الإلكترونية تمكنت من إحداث نقلة نوعية هائلة في مجال التجارة عموماً ، كما تمكنت من تغيير ثقافة الشراء، والسلوكيات الشرائية، حولَ العالم.

وتابع أنه في ظل التحول الرقمي الضخم الذي تشهده مصر، ومواكبةً للمستحدثات العالمية، كان لزاماً على الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن يكون سباقاً في هذا المجال.

وشكل اتحاد المستثمرين لجنةً لهذا الغرض، تضم في عضويتها، الدكتور محيي حافظ عضو المكتب التنفيذي ، نائباً للرئيس، والدكتور محمد خميس شعبان، أمين عام الاتحاد، والدكتور صبحي نصر، أمين صندوق الاتحاد، والمهندس بهاء العادلي، عضو المكتب التنفيذي، واللواء حسام الشهاوي، مدير عام الاتحاد.