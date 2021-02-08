أدنوك تبحث توزيعات نقدية وصفقتي استحواذ في السعودية

دوت الخليج – أفصحت شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع “أدنوك للتوزيع”، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن عزم مجلس الإدارة مناقشة مقترحا بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني مشن عام 2020، في اجتماعه المزمع يوم 10 فبراير 2021.

وأضافت الشركة في بيان لها على موقع السوق، اليوم الاثنين، أن مجلس الإدارة سيناقش أيضاً معاملتين للاستحواذ على أصول لتوزيع الوقود في السعودية، وذلك بقيمة شرائية إجمالية تصل إلى 57 مليون درهم (تعادل 15.5 مليون دولار).

وأشارت إلى مناقشة مجلس الإدارة البيانات المالية الختامية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، بالإضافة لمقترح عقد اجتماع الجمعية العمومية في شهر مارس القادم.

كانت أدنوك للتوزيع قد أعلنت أواخر ديسمبر الماضي تنفيذ اتفاقية نهائية للاستحواذ على 15 محطة خدمة في المملكة العربية السعودية، بقيمة إجمالية تصل 36.7 مليون درهم (10 ملايين دولار).

وتوقعت الشركة أن تعزز تلك العملية هوامش ربح الوقود والنهج المتكامل لإدارة منتجات وقود التجزئة وغير المتعلقة بالوقود.