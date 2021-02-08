دبي للاستثمار تؤكد عزمها توزيع أرباحا عن 2020.. رغم تراجعها 47%

دوت الخليج – أكدت شركة دبي للاستثمار، المدرجة في سوق دبي المالي، تصريحات نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في الشركة خالد بن كلبان، حول عزم الشركة توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2020.

وأوضحت الشركة في بيان لسوق دبي المالي، اليوم الاثنين، أن نسبة التوزيعات سيتم تحديدها خلال اجتماع مجلس الإدارة.

وكان خالد بن كلبان، قد صرح لقناة “CNBC” عربية مؤخرا، أن دبي للاستثمار تعتزم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2020، بنسبة سيتم تحديدها خلال اجتماع مجلس الإدارة.

وتوقع كبير المسؤولين التنفيذيين في دبي للاستثمار، أن تكون نسبة التويعات المقترحة متقاربة من توزيعات عام 2019، مشيرا إلى أن حجم السيولة في الشركة يبلغ 2.2 مليار درهم .

وبرر خالد بن كلبان، تراجع أرباح دبي للاستثمار خلال 2020، بالأوضاع الاقتصادية العامة والعالمية، مشيرا إلى انخفاض القيمة العادلة للأصول العقارية، ما اضطر الشركة لتكوين مخصصات بقيمة 480 مليون درهم .

وانخفضت أرباح دبي للاستثمار بنسبة 47% على أساس سنوي خلال العام الماضي إلى 347.9 مليون درهم (تعادل نحو 94.71 مليون دولار)، مقابل 657.4 مليون درهم (تعادل نحو 178.965 مليون دولار) خلال عام 2019.