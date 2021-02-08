البورصة تتجاهل مبيعات المؤسسات وتصعد 0.45% بمستهل التعاملات

رنا ممدوح _ افتتحت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين المصريين .

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.45%، ليتداول عند مستوى 11655 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعاً بنسبة 0.38%، ليتداول عند مستوى 62.98 جنيه.

وارتفع كل من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.21%، و0.35% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 183.409 مليون جنيه، على 152 شركة من خلال 5.851 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 60 شركة مقابل تراجع 22 في حين لم تتغير أسعار 70.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 3.068 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 13.229 مليون جنيه، مقابل 10.160 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 2.579 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 3.239 مليون جنيه، مقابل 659.866 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 489.291 ألف جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 2.843 مليون جنيه مقابل 2.354 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

وتصدر سهم راية لخدمات مراكز الاتصالات قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 3.53%، تلاه سهم المصرية لتطوير صناعة البناء – ليفت سلاب مصر بنسبة 2.76%، ثم سهم القاهرة للزيوت والصابون بنسبة 2.69%.

في حين تصدر سهم المهندس للتأمين قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.99%، تلاه سهم راية القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 9.99%، ثم سهم المصرية للدواجن بنسبة 9.72%.