أرباح الخليج للمشاريع الطبية تتقلص 47% خلال 2020

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دوت الخليج – انخفضت أرباح شركة “الخليج للمشاريع الطبية”، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، 47% خلال عام 2020، إلى 34.6 مليون درهم (تعادل نحو 9.4 مليون دولار)، مقابل 65 مليون درهم (تعادل نحو 17.7 مليون دولار) العام السابق.
وأظهرت النتائج المالية المعلنة للشركة على موقع السوق، اليوم الاثنين، تراجعا في الإيرادات بنسبة 8.7% على أساس سنوي لتسجل 487.26 مليون درهم (تعادل 132.6 مليون دولار) مقابل 534.21 مليون درهم (تعادل 145.4 مليون دولار) للعام السابق.
وتراجعت الربحية الأساسية للسهم إلى 0.5 درهم بنهاية 2020، مقابل 0.9 درهم للعام السابق.
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