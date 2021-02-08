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سي إن بي سي _ أظهرت بيانات استقرار الناتج الصناعي الألماني في ديسمبر في ظل قيود الإغلاقات الشاملة المفروضة في الداخل والخارج لاحتواء جائحة كوفيد-19 مما كبح قطاع الصناعات التحويلية الموجه للتصدير في أكبر اقتصاد أوروبي.
يأتي ذلك عقب نمو بنسبة 1.5% في الشهر السابق، وفقا للأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الاتحادي.
وتوقع استطلاع أجرته زيادة نسبتها 0.3%.
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