سي إن بي سي _ أظهرت بيانات استقرار الناتج الصناعي الألماني في ديسمبر في ظل قيود الإغلاقات الشاملة المفروضة في الداخل والخارج لاحتواء جائحة كوفيد-19 مما كبح قطاع الصناعات التحويلية الموجه للتصدير في أكبر اقتصاد أوروبي.

يأتي ذلك عقب نمو بنسبة 1.5% في الشهر السابق، وفقا للأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الاتحادي.

وتوقع استطلاع أجرته زيادة نسبتها 0.3%.