أرباح استيراد البحرينية تتقلص 57% واقتراح بتوزيع 5% من رأس المال عن 2020

دوت الخليج – تقلصت أرباح شركة استيراد المدرجة في بورصة البحرين، بنحو 72% خلال عام 2020 لتسجل 753.8 ألف دينار مقابل 2.7 مليونا للعام السابق.

وأظهرت المؤشرات المالية لشركة “استيراد” المعلنة على موقع البورصة اليوم الاثنين، انخفاض الإيرادات الإجمالية للشركة بنسبة 57% خلال عام 2020 لتصل إلى 1.9 مليون دينار (تعادل نحو 5 ملايين دولار)مقابل 4.44 مليونا (تعادل نحو 11.7 مليون دولار) للعام السابق.

وتراجع العائد على سهم استيراد إلى 5.4 فلس، مقابل 19.36 فلسا العام 2019.

واقترح مجلس إدارة شركة استيراد توزيع 5% من رأس المال عن أرباح عام 2020.