القيمة السوقية للأسهم السعودية تفقد 54.1 مليار دولار في أسبوع

دوت الخليج – تقلصت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية “تداول” بنحو 2.2% خلال الأسبوع الماضي.

وأظهر التقرير الأسبوعي لـ”تداول” انخفاض القيمة السوقية للأسهم المدرجة بنحو 203.29 مليار ريال (تعادل نحو 54.1 مليار دولار) خلال الأسبوع الماضي لتصل 8.895 تريليون ريال (تعادل نحو 2.36 تريليون دولار)، مقابل 9.099 تريليون ريال (تعادل نحو 2.4 تريليون دولار) في الأسبوع السابق.

وبين التقرير، تراجع قيمة ملكية الأجانب من الأسهم السعودية بقيمة 4.97 مليار ريال (تعادل نحو 1.3 مليار دولار) في الأسبوع المنتهي الخميس الموافق 4 فبراير الحالي، كما انخفضت القيمة الأجمالية لملكية الأجانب بالأسهم إلى2.35% من إجمالي الأسهم لتصل 209.38 مليار ريال (تعادل 55.7 مليار دولار).

وفي نفس السياق، تقلصت قيمة الأسهم المملوكة للخليجيين بواقع 1.26 مليار ريال (تعادل نحو 335.4 مليون دولار) الأسبوع الماضي لتصل 44.44 مليار ريال (تعادل نحو 11.83 مليون دولار).

وتراجعت القيمة السوقية للأسهم المملوكة للسعوديين بنحو 197.07 مليار ريال (تعادل 52.46 مليار دولار) الأسبوع الماضي، لتصل 8.642 تريليون ريال (تعادل نحو 2.3 تريليون دولار).

واستحوذ السعوديون على 97.15% من الأسهم المصدرة في السوق، و84.44% من الأسهم الحرة.

وأظهر التقرير، أن التراجع في ملكية السعوديين للأسهم جاء تأثرا بانخفاض قيمة الأسهم المملوكة للمؤسسات بواقع 181.71 مليار ريال (تعادل 48.37 مليار دولار) لتصل 8.033 تريليون ريال (تعادل نحو 2.14 تريليون دولار).

وفقد المستثمرون الأفراد 15.35 مليار ريال (تعادل 4 مليارات دولار) من قيمة أسهمهم الأسبوع الماضي لتصل 608.65 مليار ريال (تعادل 162.04 مليار دولار).

وأظهر التقرير الأسبوعي لـ”تداول” تسجيل الأجانب والخليجيين صافي شراء بقيمة 157.61 مليون ريال (تعادل 41.96 مليون دولار)، و16.43 مليون ريال (تعادل 4.37 مليون دولار) على التوالي، مقابل صافي بيع للمستثمرين السعوديين بواقع 174.04 مليون ريال (تعادل 46.33 مليون دولار).