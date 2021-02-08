القاهرة للأدوية تحقق 67 مليون جنيه أرباح خلال 6 أشهر بارتفاع 18%

رنا ممدوح _ حققت شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، ارتفاعاً صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 18%، ليصل إلى 67.004 مليون جنيه، خلال الستة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، مقابل 56.777 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2019.

وصعدت المبيعات وفقاً لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 532.239 مليون جنيه، خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 513.167 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وارتفع مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 133.209 مليون جنيه، مقابل 126.941 مليون جنيه بالفترة المماثلة من 2019.

وسجل النصيب الأساسي للسهم في الأرباح 4.5 جنيه مقابل 4.7 جنيه بالفترة المناظرة.