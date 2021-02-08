مال وأعمال

عاجل.. بنك مصر يعتزم تقديم عرض شراء على سي آي كابيتال القابضة

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CairoBank

رنا ممدوح _ أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تلقيها بيان من بنك مصر ينوي به التقدم بعرض شراء على أسهم رأسمال شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، بسعر 4.70 جنيه للسهم.

وأضافت الهيئة أنه جاري إعداد المستندات الخاصة بملف عرض الشراء وفقا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

والجدير بالذكر أن بنك مصر يستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية شركة سي آي كابيتال بنسبة 24.129% تلاه إسماعيل على التركي بنسبة 10.676% ثم البنك التجاري الدولي مصر بنسبة 7.561%. وقررت البورصة اعادة التعامل على الورقة المالية سي اي كابيتال اعتبارا من الساعة 11:55 من جلسة تداول اليوم،

مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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