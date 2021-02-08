عاجل.. بنك مصر يعتزم تقديم عرض شراء على سي آي كابيتال القابضة

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رنا ممدوح _ أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تلقيها بيان من بنك مصر ينوي به التقدم بعرض شراء على أسهم رأسمال شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، بسعر 4.70 جنيه للسهم.
وأضافت الهيئة أنه جاري إعداد المستندات الخاصة بملف عرض الشراء وفقا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
والجدير بالذكر أن بنك مصر يستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية شركة سي آي كابيتال بنسبة 24.129% تلاه إسماعيل على التركي بنسبة 10.676% ثم البنك التجاري الدولي مصر بنسبة 7.561%. وقررت البورصة اعادة التعامل على الورقة المالية سي اي كابيتال اعتبارا من الساعة 11:55 من جلسة تداول اليوم،
مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.
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