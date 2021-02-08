مبيعات المؤسسات الأجنبية تمتص مكاسب البورصة الصباحية بمنتصف التعاملات

رنا ممدوح _ تراجعت مؤشرات البورصة المصرية عن مكاسبها الصباحية في منتصف تعاملات اليوم، بضغط من القوى البيعية للمؤسسات الأجنبية.

وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.13%، ليتداول عند مستوى 11588 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 0.56%، ليتداول عند مستوى 62.39%.

وانخفض كل من EGX70 و EGX100 متساويا الاوزان بنسبة 0.29%، و 0.08% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 1.108.336 مليار جنيه على 184 شركة من خلال 33.712 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 92 شركة مقابل تراجع 69 في حين لم تتغير أسعار 23.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 53.494 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 55.277 مليون جنيه، مقابل 1.783 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 33.691 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 48.285 مليون جنيه، مقابل 14.594 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 19.803 مليون جنيه، منها 10.683 مليون جنيه للمؤسسات، و9.119 مليون جنيه للأفراد.

وتصدر سهم مصر للزيوت والصابون قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 10%، تلها سهم المهندس للتأمين بنسبة 9.99%، ثم سهم المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية بنسبة 9.96%.

في حين تصدر سهم ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية قائمة الأكثر انخفاضاَ بنسبة 8.97%، تلاه سهم العامة لاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير بنسبة 7.84%، ثم سهم العربية لاستصلاح الاراضي بنسبة 7.51%.