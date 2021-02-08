مؤشرات بورصة الكويت تكتسي بالأحمر.. والعام يتراجع 0.38%

دوت الخليج – تحولت مؤشرات بورصة الكويت في ختام تعاملات يوم الاثنين، إلى التراجع الجماعي بعد انخفاض مؤشرها العام 0.38% ليستقر عند مستوى 6232.13 نقطة.

وتراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.47%، كما انخفض المؤشران الرئيسي و”رئيسي 50″ بنسبة 0.13% و0.24% على الترتيب.

وتداول المستثمرون 45.04 مليون سهما عبر 3177 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 17.9 مليون دينار (تعادل نحو 58.9 مليون دولار)، مقابل 62.25 مليون سهما تم تداولها أمس الأحد عبر 3086 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 23.3 مليون دينار ( تعادل 76.7 مليون دولار).

وتراجعت مؤشرات 7 قطاعات بختام تداولات اليوم الاثنين، تصدرها التكنولوجيا الذي انخفض 5%، فيما ارتفعت مؤشرات 5 قطاعات على رأسها النفط والغاز الذي صعد بنحو 3.22%.

وتصدر سهم صناعات قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا خلال الجلسة بعد تنفيذ 194 صفقة بقيمة إجمالية 7.27 مليون دينار متراجعا بنسبة 1.02%، فيما جاء سهم “مشاريع” في صدارة الأكثر ارتفاعا بعد تنفيذ 172 صفقة بقيمة إجمالية 5.6 مليون دينار مرتفعا بنسبة 1.18%.