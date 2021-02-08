سهم سي آي كابيتال يرتفع 9.16%؜ بعد إعلان نية بنك مصر التقدم بعرض شراء

رنا ممدوح _ ارتفع سهم سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بنسب 9.16%؜ بمنتصف تعاملات اليوم، على صدى اعلان بنك مصر نيته التقدم بعرض شراء بسعر 4.70 حنيه للسهم.

ووصل سعر سهم سي اي كابيتال القابضة إلى مستوى 4.53 جنيه مقابل 4.15 جنيه بسعر الفتح.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية اعلنت اليوم عن تلقيها بيان من بنك مصر -المساهم الرئيسي بشركة سي آي كابيتال القابضة- يكشف نيته للتقدم بعرض شراء على أسهم رأس المال بسعر 4.70 جنيه للسهم الواحد.

وبناء عليه قررت إدارة البورصة إعادة التداول على الورقة المالية الساعة 12 ظهراً بعد أن تم إيقافها مع بداية الجلسة.

ووفقا لآخر إفصاح عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين لشركة سي آي كابيتال الصادر بتاريخ 11 يناير الماضي، فيستحوذ بنك مصر على حصة بنسبة 24.13%، يليه إسماعيل بن على بن إسماعيل تركي بنسبة 10.676%، ثم البنك التجاري الدولي CIB بنسبة 7.561%، و مؤسسة محمود الجمال الخيرية بنسبة 5.439%.

والجدير بالذكر أن سي آي كابيتال مدرجة بالبورصة المصرية منذ إبريل 2018، وتعمل في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية مع التركيز على الاستثمار المصرفي والوساطة المالية