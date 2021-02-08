أرباح الصالحية العقارية في الكويت تتراجع 59% خلال 2020

دوت الخليج – تراجعت الأرباح الصافية لشركة الصالحية العقارية ، المدرجة في بورصة الكويت، بنسبة 59% لتسجل 10.6 مليون دينار بنهاية 2020، مقابل 25.95 مليونا العام السابق.

وأظهرت النتائج المالية المعلنة على موقع البورصة اليوم الاثنين، والتي اعتمدها مجلس الإدارة اليوم، تراجع الإيرادات التشغيلية لشركة الصالحية العقارية بنحو 57% العام الماضي لتسجل 19.3مليون دينار مقابل 44.62 مليون دينار بنهاية 2019.

وعزت الصالحية العقارية، تراجع أرباحها خلال العام الماضي إلى انخفاض اللإيرادات التشغيلية وربح بيع شركة تابعة.

وأقر مجلس الإدارة توزيعات نقدية بنسبة 30% من رأس المال بواقع 30 فلسا للسهم الواحد.