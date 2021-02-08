وزير التموين يفتتح 3 مراكز خدمة مطورة وأعمال تأهيل المطاحن في محافظة المنيا

افتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم، الاثنين أعمال إعادة تأهيل مجمع مطاحن المنيا، ومشروع تطوير صومعة نفرتيتي، بشركة مطاحن مصر الوسطي، و 3 مراكز خدمة مطورة بمراكز سمالوط وبني مزار ومطاي.

جاء ذلك خلال جولة الوزير التفقدية لمحافظة المنيا، يرافقه اللواء أسامة القاضي محافظة المنيا، ودكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، والمهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة ، والدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا ، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ بالمحافظة وقيادات وزارة التموين .

ووفق الببان الصحفي الذي أصدرته الوزارة، فيضم تطوير مطحن بوهلر بشركة مطاحن مصر الوسطي بمدينة المنيا التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث يعمل المطحن بنظام السلندرات، بسعة 350 طن، بعد أن كانت 250 طن.

وتفقد الوزير خلال جولته، الشركة المصرية لتجارة الجملة والتى تضم هايبر لتوزيع السلع الغذائية والتموينية على المواطنين، حيث اطمئن على موقف المخزون الاستراتيجي، كما تفقد مركز جملة المنيا 2 والذي يضم السلع التموينية لعدد من مكاتب التموين، واستمع الوزير خلال الجولة لعدد من مشاكل وطلبات المواطنين موجها بفحصها والعمل على حلها.

وأكد محافظ المنيا أن جولة وزير التموين بالمحافظة ستضمن افتتاح 3 مراكز خدمة مطورة بمراكز سمالوط وبني مزار ومطاي ، ضمن 16 مركز خدمة مطور على مستوى المحافظة، وذلك ضمن خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير مكاتب التموين وتحويلها لمراكز خدمة متميزة وفقا للتكنولوجيا الحديثة وذلك للتيسير على المواطنين وتقديم أفضل خدمات لهم.

وأوضح وكيل وزارة التموين أنه تم الانتهاء من تطوير 16 مركز خدمة مطور على مستوى المحافظة، وذلك ضمن خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير مكاتب التموين وتحويلها لمراكز خدمة متميزة وفقا للتكنولوجيا الحديثة وذلك للتيسير على المواطنين وتقديم أفضل خدمات لهم.