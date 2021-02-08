عاجل.. جلاكسو جروب تعتذر عن التفاوض مع أكديما وراميدا لبيع حصتها في مصر

رنا ممدوح _ أعلنت شركة جلاكسو سميثكلاين، أن المساهم الرئيسي – جلاكسو ليمتد جروب- اعتذر عن التفاوض مع شركتي أكديما وراميدا الراغبتين في الاستحواذ على حصته بالأولى، مقررا تركيز جهوده وموارده في مناقشة الصفقة المحتملة مع شركة حكمة فارماسيوتيكلز بي.ال.سي في الوقت الراهن.

الصفقة تشمل استثمارات اخرى بمصر وأنشطة الأدوية في تونس

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن المساهم الرئيسي أرجع قراره إلى أن محددات تقييمه لبيع أسهمه في جلاكسو سميثكلاين يرتكز على كونها جزء من صفقة متكاملة تشمل بيع استثمارات أخرى متعلقة بصحة عناية المستهلك وتجارة الأدوية في مصر بالإضافة إلى أنشطة أخرى – لا تدخل ضمن نشاط جلاكسو سميثكلاين- وبجانب أنشطة الأدوية في تونس.

ووفقا للبيان، فمن ضمن أسباب المساهم الرئيسي هو هيكل الصفقة المحتملة وما تتطلبه من إجراءات الفحص النافي للجهالة والمفاوضات من جهد ووقت كبير من جانبه، وكذلك لتجنب أي تأثير سلبي على جلاكسو سميثكلاين، وضمان استمرار الشركة بتوريد الأدوية والمنتجات والأمصال والأدوية المتعلقة بصحة عناية المستهلك في مصر.

ولذلك أعرب المساهم الرئيسي في رده على الشركتين عن شكره لاهتمامهما بالاستحواذ على حصته، مشيراً إلى أنه لن يتمكن للأسباب الموضحة من إجراء مفاوضات معهما بشأن هذه الصفقة المحتملة في الوقت الحالي.

وقررت إدارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم الشركة لمدة 10 دقائق لحين الإطلاع على الخبر المنشور مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على اسهم الشركة قبل نشر هذا الاعلان.

الجدير بالذكر أن شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية- راميدا، تقدمت بخطاب نوايا غير ملزم إلى جلاكسو سميثكلاين في 2 فبراير الجاري للاستحواذ على حصة المساهم الرئيسي، لافتة إلى أنها تعتزم بناء على موافقة مجلس الإدارة القيام بإجراء عملية شاملة للفحص النافي للجهالة بشأن الجوانب القانونية والتجارية والمالية التشغيلية والتنظيمية للشركة المستهدف الاستحواذ عليها.

وفي مطلع الشهر الجاري أعلنت الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية- أكديما مصر، رغبتها في تقديم عرض بخصوص الاستحواذ المحتمل على حصة المساهم الرئيسي في جلاكسو سميثكلاين.

وفي 27 يناير الماضي، وافق مجلس الإدارة على قيام المنافس الأول وهي شركة حكمة فارماسيو تيكلز بي.إل.سي بالقيام بأعمال الفحص النافي للجهالة على الشركة بعد توقيع المساهم الرئيسي بشركة جلاكسو جروب ليميتد مذكرة شروط أساسية غير ملزمة مع شركة حكمة فارماسيو تيكلز.

ووفقًا للشركة فإن مذكرة الشروط الأساسية لا تمثل اتفاقًا نهائيًّا بين الأطراف على سعر أو شروط الصفقة محتملة وتعد خطوة تمهيدية في المفاوضات.