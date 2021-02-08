عاجل.. جلاكسو جروب تعتذر عن التفاوض مع أكديما وراميدا لبيع حصتها في مصر

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رنا ممدوح _ أعلنت شركة جلاكسو سميثكلاين، أن المساهم الرئيسي – جلاكسو ليمتد جروب- اعتذر عن التفاوض مع شركتي أكديما وراميدا الراغبتين في الاستحواذ على حصته بالأولى، مقررا تركيز جهوده وموارده في مناقشة الصفقة المحتملة مع شركة حكمة فارماسيوتيكلز بي.ال.سي في الوقت الراهن.
الصفقة تشمل استثمارات اخرى بمصر وأنشطة الأدوية في تونس
وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن المساهم الرئيسي أرجع قراره إلى أن محددات تقييمه لبيع أسهمه في جلاكسو سميثكلاين يرتكز على كونها جزء من صفقة متكاملة تشمل بيع استثمارات أخرى متعلقة بصحة عناية المستهلك وتجارة الأدوية في مصر بالإضافة إلى أنشطة أخرى – لا تدخل ضمن نشاط جلاكسو سميثكلاين- وبجانب أنشطة الأدوية في تونس.
ووفقا للبيان، فمن ضمن أسباب المساهم الرئيسي هو هيكل الصفقة المحتملة وما تتطلبه من إجراءات الفحص النافي للجهالة والمفاوضات من جهد ووقت كبير من جانبه، وكذلك لتجنب أي تأثير سلبي على جلاكسو سميثكلاين، وضمان استمرار الشركة بتوريد الأدوية والمنتجات والأمصال والأدوية المتعلقة بصحة عناية المستهلك في مصر.
ولذلك أعرب المساهم الرئيسي في رده على الشركتين عن شكره لاهتمامهما بالاستحواذ على حصته، مشيراً إلى أنه لن يتمكن للأسباب الموضحة من إجراء مفاوضات معهما بشأن هذه الصفقة المحتملة في الوقت الحالي.
وقررت إدارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم الشركة لمدة 10 دقائق لحين الإطلاع على الخبر المنشور مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على اسهم الشركة قبل نشر هذا الاعلان.
الجدير بالذكر أن شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية- راميدا، تقدمت بخطاب نوايا غير ملزم إلى جلاكسو سميثكلاين في 2 فبراير الجاري للاستحواذ على حصة المساهم الرئيسي، لافتة إلى أنها تعتزم بناء على موافقة مجلس الإدارة القيام بإجراء عملية شاملة للفحص النافي للجهالة بشأن الجوانب القانونية والتجارية والمالية التشغيلية والتنظيمية للشركة المستهدف الاستحواذ عليها.
وفي مطلع الشهر الجاري أعلنت الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية- أكديما مصر، رغبتها في تقديم عرض بخصوص الاستحواذ المحتمل على حصة المساهم الرئيسي في جلاكسو سميثكلاين.
وفي 27 يناير الماضي، وافق مجلس الإدارة على قيام المنافس الأول وهي شركة حكمة فارماسيو تيكلز بي.إل.سي بالقيام بأعمال الفحص النافي للجهالة على الشركة بعد توقيع المساهم الرئيسي بشركة جلاكسو جروب ليميتد مذكرة شروط أساسية غير ملزمة مع شركة حكمة فارماسيو تيكلز.
ووفقًا للشركة فإن مذكرة الشروط الأساسية لا تمثل اتفاقًا نهائيًّا بين الأطراف على سعر أو شروط الصفقة محتملة وتعد خطوة تمهيدية في المفاوضات.
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