سهم سي آي كابيتال يرتفع 9.16% بعد إعلان نية بنك مصر التقدم بعرض شراء

رنا ممدوح _ ارتفع سهم سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بنسب 9.16%؜ بمنتصف تعاملات اليوم، على صدى إعلان بنك مصر نيته التقدم بعرض شراء بسعر 4.70 حنيه للسهم.

ووصل سعر سهم سي آي كابيتال القابضة إلى مستوى 4.53 جنيه مقابل 4.15 جنيه بسعر الفتح.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية أعلنت اليوم عن تلقيها بيان من بنك مصر -المساهم الرئيسي بشركة سي آي كابيتال القابضة- يكشف نيته للتقدم بعرض شراء على أسهم رأس المال بسعر 4.70 جنيه للسهم الواحد.

وبناء عليه قررت إدارة البورصة إعادة التداول على سي آي كابيتال الساعة 12 ظهراً بعد أن تم إيقافها مع بداية الجلسة.

ووفقا لآخر إفصاح عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين لشركة سي آي كابيتال الصادر بتاريخ 11 يناير الماضي، فيستحوذ بنك مصر على حصة بنسبة 24.13%، يليه إسماعيل بن على بن إسماعيل تركي بنسبة 10.676%، ثم البنك التجاري الدولي CIB بنسبة 7.561%، ومؤسسة محمود الجمال الخيرية بنسبة 5.439%.

والجدير بالذكر أن سي آي كابيتال مدرجة بالبورصة المصرية منذ إبريل 2018، وتعمل في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية مع التركيز على الاستثمار المصرفي والوساطة المالية.