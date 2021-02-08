كاش لإدارة الأصول تبيع أغلب حصتها في برايم القابضة مقابل 21.3 مليون جنيه

رنا ممدوح _ باعت شركة كاش لإدارة الأصول، أغلب حصتها في رأسمال برايم القابضة للاستثمارات المالية لتصل إلى 0.0067% بدلا من 5.26%. وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن كاش لإدارة الأصول باعت عدد 18.4 مليون سهم من أسهم برايم القابضة مقابل 21.251 مليون جنيه. وبلغ متوسط سعر البيع 1.155 جنيه للسهم الواحد، وقامت برايم لتداول الاوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

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