سوق المال السعودية تواصل مكاسبها وتاسي يغلق مرتفعا 1.4%

دوت الخليج – واصلت سوق الأسهم السعودية “تداول”، ارتفاعها الجماعي، ليصعد مؤشرها الرئيسي “تاسي” بنحو 1.4% إلى مستوى 8809.34 نقطة.

وارتفعت القيمة الإجمالية للتداولات إلى نحو 12.47 مليار ريال “تعادل نحو 3.32 مليار دولار”، مقابل 8.219 مليارا “تعادل نحو 2.18 مليار دولار” في جلسة أمس الأحد.

كما تداول المستثمرون 276.18مليون سهم عبر مقابل التداول على نحو 200.01 مليون سهما في جسلة الأحد.

وارتفعت مؤشرات 19 قطاعا بنهاية التداولات بقيادة البنوك الذي صعد بنحو 1.46%، تلاه المواد الأساسية والطاقة بنمو 2.19% و0.7% على التوالي، فيما تراجع قطاعي الاتصالات وتجزئة الأغذية، بنسبة 0.34%و0.14% على التوالي.

وارتفع 183 سهما مدرجا في السوق السعودية تصدرها “الجوف” بعد صعوده بنسبة 10%، تلاه سهم الشرقية للتنمية مرتفعا 9.94%، فيما تراجع 15 سمها تصدرهم “باعظيم” الذي أغلق منخفضا بنسبة 1.36%، تلاه “أسواق العثيم” بانخفاض قدره 0.96%.