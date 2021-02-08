اتش سي: لا اتفاقات لبيع الشركة إلى بنك القاهرة

قالت شركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار أنه لم يتم توقيع مذكرة مبدئية مع بنك القاهرة للاستحواذ عليها. وترددت أمس أنباء في سوق الأوراق المالية عن دخول الشركة في مفاوضات مع بنك القاهرة للاستحواذ عليها، وهو ما نفته اتش سي في بيانها الصادر قبل قليل.

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