مال وأعمال

اتش سي: لا اتفاقات لبيع الشركة إلى بنك القاهرة

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CairoBank

قالت شركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار أنه لم يتم توقيع مذكرة مبدئية مع بنك القاهرة للاستحواذ عليها.

وترددت أمس أنباء في سوق الأوراق المالية عن دخول الشركة في مفاوضات مع بنك القاهرة للاستحواذ عليها، وهو ما نفته اتش سي في بيانها الصادر قبل قليل.

Bank Misr

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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