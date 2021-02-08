بتكوين تقفز 10% إلى قمة غير مسبوقة بدعم أنباء استثمار تسلا

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_ قفزت بتكوين بأكثر من عشرة بالمئة يوم الاثنين إلى قمة غير مسبوقة بعد إعلان تسلا استثمارها 1.5 مليار دولار تقريبا في العملة المشفرة الشهر الماضي.
ورفعت تلك الأنباء بتكوين لما يصل إلى 43 ألفا و625 دولارا بحلول الساعة 1300 بتوقيت جرينتش.
كشفت شركة صناعة السيارات الكهربائية عن الاستثمار بعد عشرة أيام من إضافة رئيسها التنفيذي إيلون ماسك وسم “#بتكوين” إلى حسابه على تويتر، وهو ما رفع بتكوين في ذلك اليوم.
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