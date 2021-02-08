الرئيس السيسي يتفقد العاصمة الإدارية ويطلع على الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية

دوت الخليج – أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي جولة تفقدية، صباح اليوم، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واطلع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي علي الموقف التنفيذي والإنشائي لعدد من الأحياء والمنشآت، ومنها: مركز مصر الثقافي الإسلامي، الذي يحتوي على أحد أكبر المساجد في العالم هو مسجد مصر بسعة مصلين 107 آلاف مصلٍ وترتفع مآذنه بطول 140 مترا.

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كما يتضمن مسجد مصر مجموعة من القاعات الضخمة للاحتفالات والمناسبات وتحفيظ قرآن للرجال والسيدات والأطفال، ويحتوي أيضًا على ساحة انتظار للسيارات وجراج متعدد الأدوار (7 أدوار) بسعة إجمالية 3000 سيارة.

وتفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أيضا مبنى مجلس النواب البرلمان بالعاصمة الإدارية، وهو الأكبر في الشرق الأوسط حيث تسع القاعة الرئيسية لاستيعاب 1000 عضو بمسطح 3 أضعاف المبنى الحالي للبرلمان بالقاهرة.

وملحق بالقاعة الرئيسية لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية مجموعة مبانٍ خدمية منفصلة تشمل دور عبادة، ومركز طبى، ومبنى للشرطة، ووحدة إطفاء وسجل مدنى، وقاعات استماع، ومركز اعلامي، ومركز معلومات، ومركز تدريب، بالإضافة إلى المسطحات الخضراء.

كما تعلوا القاعة الرئيسية قبة وسطية تعد من أكبر القباب التي تم تنفيذها على مستوى العالم.

وتفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أيضا سير الأعمال بالحي الحكومي، الذي يحتوي على مقار الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة و مبني مقر مجلس الوزراء.

كما اطلع على ساحة الشعب، التي بها أعلي وأضخم ساري علم في العالم وكذلك النصب التذكاري، الذي صمم بطابع فرعوني من حيث استخدام الأعمدة والزخارف ويتكون من جزأين على الشكل الدائرى مدون عليهم أسماء شهداء مصر على مر العصور.

واطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي من المسؤولين بالمواقع الانشائية علي مخططات التنفيذ الجارية ومعدلات الإنجاز.

ووجه بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة وبضوابط معايير الإنشاء الهندسية لجميع المباني والمنشآت الجاري العمل بها داخل نطاق العاصمة الإدارية الجديدة التي تمثل الدولة المصرية الجديدة بواقعها الحديث.