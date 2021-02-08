هيئة السوق المالية السعودية توافق على خفض رأسمال ميدغلف 100 مليون ريال

دوت الخليج – وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني “ميدغلف”، بتخفيض رأسمالها من 800 مليون ريال إلى 700 مليون ريال، وما يستتبعه من خفض عدد الأسهم من 80 مليون سهم إلى 70 مليون سهم.

ورهنت الهيئة، في بيان اليوم الإثنين، موافقتها بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

وأوضحت هيئة السوق السعودية، أن “ميدغلف” ستنشر تقريرا أعدته يحتوي على الطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال والتأثيرات المتوقعة له قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بوقت كاف لكي يتمكن المساهمون من التصويت على قرار تخفيض رأس المال.

وأكدت الهيئة أهمية عدم النظر إلى موافقتها على طلب “ميد غلف” لتخفيض رأسمالها على أنها مصادقة على جدوى تخفيض رأس المال، حيث يعني القرار أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.