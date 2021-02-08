سعر الدولار يواصل تراجعه ومتوسط البيع قرب 15.70 جنيه

دوت الخليج – واصل سعر صرف الدولار تراجعه أمام الجنيه، خلال تعاملات اليوم الإثنين، في غالبية بنوك القطاع المصرفي؛ بعدما نزل بين قرش إلى قرشين.

وانخفض متوسط سعر الدولار بمقدار 1.03 قرش، ليبلغ 15.5997 جنيه للشراء، و15.6997 جنيه للبيع، اليوم الإثنين، مقابل 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع أمس الأحد، وفق بيانات البنك المركزي المصري المصري.

ورفع الدولار خسائره أمام الجنيه إلى نحو 7.5 قرش، خلال 3 أيام، حيث تراجع أمس الأحد بنحو قرشين، كما تراجع في تعاملات الخميس الماضي بمقدار 4.5 قرش.

وعلى صعيد أسعار صرف الدولار اليوم، تراجعت العملة الخضراء قرشا واحدا في 3 بنوك هي: الأهلي المصري ومصر وعوده، إلى 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، بدلا من 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع بالأمس.

كما خسر الدولار قرشا في بنكي: البنك التجاري الدولي والإسكندرية، ليصل إلى 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع مقارنة بنحو 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع في ختام تعاملات أمس الأحد.

وخفض المصرف العربي الدولي سعر صرف الدولار قرشين، من مستوى 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، إلى 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع.

وفي البنك العربي الإفريقي الدولي انخفض سعر صرف الدولار قرشا واحدا، ليبلغ 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع، مقارنة 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.