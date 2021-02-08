البنك المركزي المصري المصري يبيع أذون خزانة بقيمة 1.08 مليار دولار بمتوسط عائد 3.39%

دوت الخليج – باع البنك المركزي المصري المصري، اليوم الإثنين، أذون خزانة مقومة بالدولار أجل عام واحد، بقيمة بلغت 1.088 مليار دولار بمتوسط عائد 3.39%.

وكان البنك المركزي المصري قد طرح صباح اليوم الإثنين، عطاءً لأذون الخزانة الدولارية، نيابة عن وزارة المالية، بقيمة 980 مليون دولار، لأجل عام واحد.

وتقدم المستثمرون بعدد 33 عرضا للاكتتاب في أذون وزارة المالية بقيمة إجمالية 1.238 مليار دولار، بمتوسط عائد بلغ 3.468%، بحسب بيانات البنك المركزي المصري المصري.

وقبلت وزارة المالية 28 عرضا فقط من بين المتقدمين، بقيمة بلغت 1.088 مليار دولار بمتوسط عائد 3.39%، وبلغ أعلى عائد مقبول 3.401%، وأقل عائد 3.35%.