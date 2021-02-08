مبيعات الأجانب تهبط بالبورصة إلى 11523 نقطة والتجاري الدولي يفقد 1.43%

رنا ممدوح – اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على تراجع جماعي؛ بضغط من القوى البيعية للمؤسسات الأجنبية.

وتداول المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 11523 نقطة، متراجعا بنسبة 0.69%.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر الثلاثيني، انخفاضا بنسبة 1.43%، وأغلق عند مستوى 61.84 جنيه.

وانخفض مؤشرا EGX70 و EGX100، متساويا الأوزان، بنسبة 1.29%، و0.95% على الترتيب.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 87.805 مليون جنيه.

واستحوذت تعاملات المؤسسات الأجنبية منها على مبلغ 86.557 مليون جنيه، مقابل 1.247 مليون جنيه للأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 58.451 مليون جنيه.

وحققت تعاملات المؤسسات المحلية صافي شراء بقيمة 78.050 مليون جنيه، مقابل 19.599 مليون جنيه صافي بيع من الافراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 29.353 مليون جنيه.

وبلغت حصة تعاملات الأفراد العرب منها 21.157 مليون جنيه، مقابل 8.196 مليون جنيه للمؤسسات.

وسيطر المصريون على نسبة 88.23% من إجمالي تعاملات البورصة.

فيما استحوذ الأجانب على 6.16% والعرب على 5.61% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 19.64% من تعاملات اليوم مقابل80.35% من نصيب الأفراد.

وتصدر سهم مصر للزيوت والصابون قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 10%، تلاه سهم العروبة للسمسرة في الأوراق المالية بنسبة 10%، ثم سهم المهندس للتأمين بنسبة 9.99%.

في حين تصدر سهم ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 9.30%، تلاه سهم راية لخدمات مراكز الاتصالات بنسبة 7.99%، ثم سهم العربية لاستصلاح الاراضي بنسبة 7.77%.

ومن جانبه، عزا عادل عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، تراجع أداء مؤشر البورصة الرئيسي إلى انحصار سهم البنك التجاري الدولي، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر، بين مستويات 61 و64 جنيها.

ويرى عبد الفتاح أن الأسهم القيادية تترقب لمحفزات تنعش التداول لقيادة موجة الصعود المتوقعة وامتصاص آثار عمليات جني الأرباح الجزئية بالفترة الحالية.

وفيما يخص القطاعات المقيدة، قال رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية إن البنوك والعقارات والخدمات المالية غير المصرفية هم الحصان الرابح بالنسبة للمستثمرين خلال فبراير الجاري.