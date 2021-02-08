هيئة الأوقاف تقلص حصتها في بي إنفستمنتس القابضة إلى 4.40%

رنا ممدوح – قلصت هيئة الأوقاف المصرية حصتها في رأسمال شركة بي إنفستمنتس القابضة من 5.81% إلى 4.40%.

وأفادت الشركة، في بيان للبورصة اليوم، بأن الهيئة باعت 92.012 ألف سهم من أسهم بي إنفستمنتس القابضة مقابل 1.196 مليون جنيه.

وبلغ متوسط سعر البيع 12.998 جنيه للسهم الواحد، واضطلعت برايم لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

يذكر أن سميح أنسي ساويرس يستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية بي إنفستمنتس القابضة بنسبة 9.18%، تليه مجموعة شركات راشد عبد الرحمن الراشد وأولاده بنسبة 7.76%، ثم بنك الاستثمار الأوروبي بنسبة 6.46%، والعربية لحليج الأقطان بنسبة 5.12%، ومحمد حازم بركات رئيس مجلس الإدارة 5.06%.