عاجل.. فيليب موريس ترفع أسعار سجائر مارلبورو وميريت وإل إم

دوت الخليج – أعلنت شركة فيليب موريس- مصر عن قائمة الأسعار الجديدة لمنتجات مختلفة من العلامات التجارية MARLBORO وL&M وMERIT. وجاءت الأسعار الجديدة كالآتي: MARLBORO بأنواعها (Red, Gold, Purple Mix) 44 جنيها، ارتفاعا من 42 جنيها. MERIT بأنواعها 48 جنيها، ارتفاعا من 46 جنيها. L&M بأنواعها (Red, Blue, Silver, Forward) 33 جنيها، ارتفاعا من 32 جنيها. كما أبقت الشركة على أسعار بيع العلامات التجارية “مارلبورو كرافتد” و”إل إم موشيون”، والتي تم طرحهما مؤخرا. وجاء سعرهما كالآتي: MARLBORO CRAFTED بأنواعها (Red, Gold) بسعر 36 جنيها L&M MOTION بأنواعها (Red, Blue) بسعر 28 جنيها وأهابت الشركة بتجار التجزئة والباعة الالتزام بالأسعار الجديدة وعدم مخالفتها حفاظا على حقوق المستهلك. كما أكدت الشركة لجميع عملائها وصول منتجاتها في المواعيد المقررة.

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