بنك أبوظبي الأول يبيع سندات للمرة الخامسة في شهرين

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العربية دوت نت – عاد أكبر بنك في الإمارات العربية المتحدة إلى أسواق الديون للمرة الخامسة في أقل من شهرين.
عين بنك أبوظبي الأول، يوم الاثنين مستشارين لتسويق سندات مقومة باليورو، وفقاً لأشخاص مطلعين على الصفقة.
منذ بداية العام، جمع البنك ديوناً مجمعة بقيمة 1.56 مليار دولار مقومة بالدولار والرنمينبي الصيني والفرنك السويسري والجنيه الإسترليني. وفقاً لما ذكرته “بلومبرج”.
تنضم البنوك الخليجية إلى موجة الاقتراض العالمي بعد انهيار العائدات بعد تحفيز غير مسبوق من قبل السلطات لإبقاء الاقتصادات واقفة على قدميها خلال جائحة فيروس كورونا.
ستصدر الحكومات والشركات في الخليج حوالي 120 مليار دولار من الديون والأوراق المالية الإسلامية هذا العام، وفقاً لفرانكلين تمبلتون. ويقارن ذلك مع رقم قياسي بلغ 126 مليار دولار العام الماضي.
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