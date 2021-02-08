مصر الوجهة السياحية الأكثر طلبا وفقا لاستطلاع مجلة Travel INSIDE السويسرية

دوت الخليج – حصدت مصر المرتبة الأولى عالميا بين الوجهات السياحية الأكثر طلبا خلال الفترة الحالية، وفقا لاستطلاع الرأي الذي أجرتة مجلة Travel INSIDE السويسرية المتخصصة فى الشأن السياحي.

وبذلك تفوقت مصر على العديد من المقاصد السياحية الأخرى، مثل: جزر المالديف وجزر الكاريبي وغيرها من بلاد العالم.

ومن جانبه، قال المهندس أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إن تأكيد منظمي الرحلات السويسريين أن نتائج هذا الاستقصاء تعد مؤشرا إيجابيا للغاية.

وأضاف أنها تؤكد ثقة السائح السويسري في أمان المقصد السياحي المصري دون غيره بالإضافة إلى موقعها الجغرافي المتميز وشواطئها الخلابة وجوها المشمس طوال العام وخاصة في مثل هذه الأوقات التى يكون الجو في أوروبا منخفض في درجات الحرارة.

ومن جانبه، قال محمد فرج، مدير المكتب المركزي المشرف علي ألمانيا والنمسا وسويسرا بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن منظمي الرحلات السويسريين أكدوا أيضا أن هذا الاستقصاء جعل منظمي الرحلات يعيدون النظر في تسويق المنتجات السياحية المصرية.

وتابع: بالإضافة إلى المساهمة في تعزيز ثقة السائح فى أمان المقاصد السياحية المصرية والإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها الحكومة المصرية ممثلة في وزارة السياحة والآثار للوقاية من فيروس كورونا المستجد والمطبقة في الفنادق والمطاعم والمتاحف والمواقع الأثرية المصرية.