مال وأعمال

كريستين لاجارد تدعو حكومات الاتحاد الأوروبي للإنفاق لدعم التعافي

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

سي إن بي سي- قالت رئيسة البنك المركزي المصري الأوروبي كريستين لاجارد، اليوم الإثنين، إن البنك سيبقي على استمرار التحفيز السخي من أجل إنعاش الاقتصاد المتضرر من الركود، لكنه يحتاج لأن يواكب الإنفاق الحكومي ذلك.

وتنفق الحكومات بكثافة للإبقاء على استمرار النشاط مع معاناة منطقة اليورو من ركود عميق العام الماضي، لكن يبدو الآن أن بعضها يتباطأ في تقديم المساعدة بينما لم يتم بعد وضع اللمسات النهائية على حزمة دعم للاتحاد الأوروبي بقيمة 750 مليار يورو.

وأبلغت لاجارد البرلمان الأوروبي “سياسة الإنفاق العام- على المستويين المحلي والأوروبي- ما زالت أساسية لدعم التعافي”.

وقالت لاجارد إن حزمة الاتحاد، المعروفة باسم صندوق الاتحاد الأوروبي للجيل القادم، قد تدعم النمو بالفعل هذا العام في حالة تطبيقها وفق تصورات الجدول الزمني الأصلي.

FRA10years

وبدوره، سيبقي البنك المركزي المصري الأوروبي على سياسته النقدية الفائقة التيسير، إذ تخفي الزيادة غير المتوقعة للتضخم في الشهر الماضي ضعف الديناميات الأساسية.

وقالت لاجارد “من المرجح أن تظل ضغوط الأسعار الكامنة ضعيفة بسبب ضعف الطلب وانخفاض ضغوط الأجور وارتفاع سعر صرف اليورو.. تعهدنا بالإبقاء على أوضاع تمويل مواتية ضروري في البيئة الحالية”.

 

Bank Misr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كريستين لاجارد تدعو حكومات الاتحاد الأوروبي للإنفاق لدعم التعافي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا