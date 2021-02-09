النفط يرتفع إلى أعلى مستوى في عام بدعم من خفض الإمدادات وآمال التحفيز

سي إن بي سي – صعدت العقود الآجلة للنفط 2%، يوم الاثنين، إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عام، وتخطى برنت مستوى 60 دولارا للبرميل بدعم من تخفيضات في الإمدادات بين منتجين رئيسيين وآمال بمزيد من التحفيز الاقتصادي في الولايات المتحدة.

وصعدت عقود خام برنت القياسي العالمي 1.22 دولار، أو ما يعادل 2.1%، لتسجل عند التسوية 60.56 دولار للبرميل.

وارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.12 دولار، أو 2%، لتبلغ عند التسوية 57.97 دلار للبرميل.

وسجل الخامان القياسيان كلاهما أعلى مستوياتهما منذ يناير 2020 .

وقفز برنت والخام الأمريكي أكثر من 60% منذ بداية نوفمبر تشرين الثاني بدعم من تفاؤل بشأن توزيع لقاحات مضادة لفيروس كورونا وأيضا تخفيضات في الإنتاج من أعضاء مجموعة أوبك+.

وتعهدت السعودية بإجراء تخفيضات إضافية في الإمدادات في فبراير شباط ومارس آذار في أعقاب تخفيضات من أعضاء آخرين بمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها.

ويراقب المستثمرون حزمة مساعدات بقيمة 1.9 تريليون دولار لتخفيف تداعيات جائحة كوفيد-19 في الولايات المتحدة والتي من المتوقع أن يتم إقرارها هذا الشهر.

وتلقى أسعار النفط دعما أيضا من تضاؤل الآمال في عودة صادرات النفط الإيرانية إلى السوق قريبا بعد أن قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات عن إيران لمجرد أن تعيدها إلى طاولة التفاوض.