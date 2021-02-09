وول ستريت تسجل مستويات إغلاق قياسية مرتفعة بدعم من آمال التحفيز وتوزيع اللقاح

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سي إن بي سي – سجلت بورصة وول ستريت مستويات قياسية مرتفعة جديدة عند الإغلاق يوم الاثنين، إذ عززت آمال التحفيز وتوزيع اللقاح تفاول المستثمرين بشأن وتيرة تعافي الاقتصاد من الركود الناتج عن جائحة كوفيد-19 .
وصعدت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية وسجل المؤشران ستاندرد آند بوز 500 وداو جونز سادس جلسة على التوالي من المكاسب، وهي أطول سلسلة ارتفاعات لهما منذ أغسطس.
وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 236.78 نقطة، أو 0.76%، إلى 31385.02 نقطة في حين صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 28.75 نقطة، أو 0.74%، ليغلق عند 3915.58 نقطة.
وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 131.35 نقطة، أو 0.95%، إلى 13987.64 نقطة.
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