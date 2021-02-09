المسواك السعودية تدرس مجموعة خيارات بينها الطرح العام.. وهيرميس مستشارا ماليا

كشفت مصادر لوكالة “بلومبرج”، عن اختيار شركة عيادات “المسواك” لطب الأسنان، شركة “المجموعة المالية هيرميس” مستشارا ماليا لدراسة مجموعة بدائل استراتيجية، بما في ذلك البيع الكامل أو الجزئي.

تدير عيادات المسواك حوالي 80 مركزا في 20 مدينة سعودية، وتدرس خيارات من بينها بيع 100% من الشركة أو الطرح للاكتتاب العام، وفقاً لما ذكرته الوكالة.

وقدّر المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، قيمة شركة المسواك بنحو مليار دولار، حيث اجتذبت الصفقة المحتملة اهتمام لاعبين إقليميين وشركات استثمار مباشر دولية.

وشهد قطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية ودول الخليج بشكل عام ازدهارا في السنوات الأخيرة، مع ارتفاع متوسط دخل السكان، وتركيز الحكومات على رفع كفاءة البنية التحتية الطبية.

وتمتلك شركة “جدوى للاستثمار”، إحدى شركات الاستثمار المباشر السعودية، حصة 70% من شركة “المسواك” استحوذت عليها في 2017.