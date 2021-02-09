أرباح سوفت بنك اليابانية ترتفع لأكثر من 20 ضعفا إلى 11 مليار دولار في الربع الثالث

_ ارتفع صافي أرباح مجموعة سوفت بنك اليابانية لأكثر من 20 ضعفا في الربع الثالث من عامها المالي إلى 1.17 تريليون ين (11.09 مليار دولار)، بينما سجل صندوقها رؤية وحده أرباحا 844 مليار ين (ثمانية مليارات دولار) في الربع الثالث.

وتعد هذه النتائج تغيرا جذريا عن العام السابق عندما أجبرت عثرات كبيرة، ماسايوشي سون الرئيس التنفيذي على بيع أصول لتحقيق الاستقرار في امبراطوريته الاستثمارية.

وقال سون في مؤتمر صحافي بطوكيو، بعد أن أعلنت مجموعة سوفت بنك اليابانية أحدث نتائجها، “رؤيتنا لم تتغير قط”.

ووصلت استثمارات صندوق رؤية البالغ حجمه 100 مليار دولار إلى 82 استثمارا قيمتها 90 مليار دولار، مقارنة بسعر شراء 76.3 مليار دولار، وسجل الصندوق مكاسب إجمالية قدرها 20.4 مليار دولار منذ إنشائه.

وبلغت قيمة استثمارات صندوق رؤية 2 الـ26 نحو 9.3 مليار دولار، مقارنة بسعر شرائها البالغ 4.3 مليار دولار، ويأتي ذلك مقارنة بتقدير كان يبلغ 171 مليار ين من أربعة محللين استطلعت “رفينيتيف سمارت استيميت” آراءهم.