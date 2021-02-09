تحالف حسن علام وأكت وكونكريت بلس يرفع حصته في سوديك إلى 15.1%

دوت الخليج _ علمت نشرة دوت الخليج أن التحالف الاستثماري المكون من شركات أكت فاينانشال وحسن علام وكونكريت بلس، رفع حصته بشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار –سوديك إلى 15.1%.

وقالت مصادر مطلعة لنشرة دوت الخليج أن شركة حسن علام العقارية نفذت عمليات شراء على الأسهم المتداولة لشركة سوديك في البورصة, رفعت الحصة الإجمالية للتحالف الثلاثي من 14.98% الى 15.1%.

وفي 14 يناير الماضي, رفعت شركة طارق يوسف وحسام فكري -كونكريت بلس للهندسة والإنشاءات- حصتها في رأسمال السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار – سوديك من 4.93% إلى 5% , عبر شراء عدد 250 ألف سهم بقيمة إجمالية 3.951 مليون جنيه, وبلغ متوسط سعر الشراء 15.8 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة, ودفعت بذلك حصة التحالف للارتفاع الى 14.98%.

وتوزعت حصص المجموعات المرتبطة وفقا لآخر إفصاح بواقع 4.23% لشركة أكت فاينانشال للاستشارات و5% لشركة حسن علام العقارية و5% لكونكريت بلس, إلى جانب 0.52% لمحمد مدحت حسن علام, و 0.23% لطارق محمد محمود.

وقبل ذلك بيوم, رفعت شركة حسن علام العقارية حصتها في السادس من أكتوبر للاستثمار والتنمية – سوديك، من 4.91% إلى 5%، بشراء 310 ألف سهم من أسهم سوديك بقيمة إجمالية 4.806 مليون جنيه وفقا لمتوسط سعر 15.5 جنيه للسهم الواحد، وقامت هيرميس لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

والجدير بالذكر أن شركة العليان السعودية الاستثمارية تستحوذ على 13.84% من هيكل ملكية سوديك، تليها أر إيه القابضة بنسبة 9.16%، ثم ريمكو أي جي تي الاستثمارية بنسبة 7.30%، وأكويتي القابضة بنسبة 5.09%.‎