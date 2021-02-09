أسعار الذهب تصعد لأعلى مستوى في أسبوع مع تعثر الدولار بدعم آمال التحفيز الأمريكي

– ارتفعت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى لها في أسبوع يوم الثلاثاء مع تعثر الدولار وتعزز التوقعات بأنه سيتم قريبا تمرير تحفيز مالي أمريكي ضخم لإنعاش أكبر اقتصاد في العالم.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1839.02 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0536 بتوقيت جرينتش بعد أن وصل إلى 1843.04 دولار في وقت سابق من الجلسة، وهو أعلى مستوى منذ الثالث من فبراير الجاري.

في حين ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5 بالمئة إلى 1842.60 دولار.

وقال مايكل لانجفورد المدير لدى شركة الاستشارات إير جايد “المحرك الرئيسي للذهب هو الثقة حيال مشروع قانون الإغاثة الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن وتوقع المزيد من الضعف في الدولار الأمريكي والذي سيأتي نتيجة للمساعدة”.

وانخفض الدولار إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع مقابل العملات المنافسة، مما يقلص تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

ومن المتوقع أن يمرر الكونجرس حزمة بايدن لتخفيف تداعيات جائحة كورونا والبالغة 1.9 تريليون دولار قبل 15 مارس آذار حتى بدون دعم الجمهوريين.

ويُعتبر الذهب تحوطا من التضخم وانخفاض العملة، الناجمين على الأرجح من التحفيز واسع النطاق.

وقال محللون إن الارتفاع القياسي في بتكوين عزز بعض المعنويات.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 27.43 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم0.5 بالمئة إلى 2341.54 دولار.

وارتفع البلاتين 1.9 بالمئة إلى 1179.27 دولار بعد أن بلغ في وقت سابق 1182 دولارا، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2016.