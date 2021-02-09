مصر تجمع 3.75 مليار دولار من سندات على 3 آجال منها شريحة 40 عاما

بلومبرج _ جمعت مصر سندات بقيمة 3.75 مليار دولار أمس الاثنين في إطار سعيها للاستفادة من تعطش المستثمرين للأصول ذات العوائد المرتفعة.

أصدرت مصر أوراقًا مالية مستحقة في خمس و 10 و 40 عامًا ، بعائد 3.875٪ و 5.875٪ و 7.5٪. تراوح حديث السعر المبدئي من 4.25٪ على الشريحة الأقصر إلى 7.875٪ للشريحة الأطول.

ولا يزال العائد على السندات المصرية المستحقة في 2050 قريبًا من أدنى مستوى له على الإطلاق.

سيساعد بيع الديون على تغطية احتياجات تمويلية بحوالي 8 مليارات دولار للسنة المالية المنتهية في يونيو، وفقًا للبنك الاستثماري EFG Hermes.

وقال محمد أبو باشا ، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية هيرميس ، “إنه وقت مناسب للإصدار ، بالنظر إلى انخفاض العائدات خلال الأشهر القليلة الماضية والتوقعات الإيجابية للأسواق الناشئة هذا العام”.

كانت هذه هي المرة الثانية فقط التي تبيع فيها مصر سندات ذات أجل استحقاق يصل إلى 40 عامًا ، حيث تقوم بتمديد التزاماتها وتنويع مصادر التمويل.

وكان عرض يوم الاثنين هو الأول منذ موافقة البرلمان المصري على قروض تصل إلى 7 مليارات دولار في السنة المالية الحالية.

وجمعت مصر 5 مليارات دولار العام الماضي في أكبر إصدار لسندات دولية لها. كما باعت أول سندات سيادية خضراء في الشرق الأوسط بجانب الحصول على تمويل مضمون من صندوق النقد الدولي.

سيتي جروب وأبوظبي الأول وجولدمان ساكس إنترناشيونال وإتش إس بي سي هولدنجز وجيه بي مورجان تشيس وشركاه وستاندرد تشارترد بي إل سي.. قادوا عملية الترتيب

وقال أبو باشا قبل الإعلان عن الشروط النهائية ، إنه من المحتمل أن يكون هناك طلب قوي على السندات المصرية بالنظر إلى “الانضباط المالي” في البلاد. “كما أن الاقتصاد يتعافى بشكل تدريجي في غياب عمليات الإغلاق الصارمة”.

وقام بترتيب عملية البيع كل من سيتي جروب وبنك أبوظبي الأول وجولدمان ساكس إنترناشيونال وإتش إس بي سي هولدنجز وجيه بي مورجان تشيس وشركاه وستاندرد تشارترد بي إل سي.