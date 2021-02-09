أوراسكوم للاستثمار: رئيس مجلس إدارة سبيد ميديكال قلص حصته في الشركة إلى 2.9%

رنا ممدوح _ قلص محمود لاشين رئيس مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال حصته في رأسمال أوراسكوم للاستثمار القابضة من 5% إلى 2.935%.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن لاشين قام ببيع 930 ألف سهم من أسهم اوراسكوم للاستثمار مقابل 582.180 ألف جنيه.

وبلغ متوسط سعر البيع 0.626 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

الجدير بالذكر أن شركة أو تي ام تي اكويزيشن اس ايه ار ال( ملكية من خلال شهادة الإيداع الدولية) تستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية أوراسكوم للاستثمار القابضة بنسبة 51.7% وفقاً لأخر إفصاح عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين الصادر من الشركة بتاريخ 11 يناير الماضي.