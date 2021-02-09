مال وأعمال

إيديتا تطرح منتجا جديدا فى قطاع الكيك صاحب نصيب الأسد من الإيرادات

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رنا ممدوح _ أعلنت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، عن إطلاق أحدث منتجاتها ” هوهوز اكستريم” بقطاع الكيك، وهو حجم أكبر إضافي من منتج ” هوهوز”، بهدف تزويد المستهلكين بمنتج أعلى سعراً وقيمة.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن قطاع الكيك يواصل المساهمة بأكبر حصة من إجمالي إيرادات إيديتا، حيث شكل قرابة 44% خلال أول 9 أشهر من عام 2020.

وألمحت إلى أنها تستهدف من خلال ابتكاراتها الاستراتيجية مثل منتج ” هوهوز اكستريم”، إلى ترسيخ مكانتها الرائدة بسوق الكيك وتعزيز حصتها السوقية، فضلا عن اقتناص فرص النمو التي يطرحها سوق منتجات الكيك.

وحققت شركة إيديتا للصناعات الغذائية أرباحاً بلغت 214.53 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 285.23 مليون جنيه في الفترة المقارنة من عام 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

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وتراجعت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 2.79 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 2.93 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2019.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، ارتفعت أرباح الشركة إلى 253.69 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 252.13 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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