البورصة تتراجع 0.78% في التعاملات الصباحية بضغط مبيعات المؤسسات المحلية والأجنبية

رنا ممدوح _ تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم، بضغط من القوى البيعية للمؤسسات الأجنبية والمحلية.

وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.78%، ليتداول عند مستوى 11432 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 0.63%، ليتداول عند مستوى 61.45 جنيه.

وانخفض كل من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.18%، و 1.02% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 168.084 مليون جنيه على 155 شركة من خلال 5.291 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 70 شركة مقابل ارتفاع 19 في حين لم تتغير أسعار 66.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب، وسجلوا صافي بقيمة 2.492 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 2.556 مليون جنيه، مقابل 63.615 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 336.731 ألف جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 15.343 مليون جنيه، مقابل 15.006 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 2.829 مليون جنيه، منها 1.497 مليون جنيه للأفراد، و1.332 مليون جنيه للمؤسسات.

وتصدر سهم مستشفى النزهة الدولي قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.87%، تلاه سهم العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بنسبة 9.29%، ثم سهم روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك بنسبة 5.82%.

في حين تصدر سهم راية القابضة للاستثمارات المالية قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 13.41%، تلاه سهم جلاكسو سميثكلاين بنسبة 9.99%، ثم سهم دايس للملابس الجاهزة بنسبة 8.25%.