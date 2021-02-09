الدولار يواصل تراجعه الهادئ أمام الجنيه

دوت الخليج – واصل الدولار تراجعه أمام الجنيه، خلال تعاملات أمس الإثنين، لليوم الثالث على التوالي، وانخفض متوسط سعر العملة الخضراء بمقدار 1.03 قرش، ليبلغ 15.5997 جنيهًا للشراء، و15.6997 جنيهًا للبيع.

كان متوسط الدولار قد بلغ بختام تعاملات أول أمس الأحد، 15.61 جنيهًا للشراء و15.71 جنيهًا للبيع، وفق بيانات البنك المركزي المصري المصري.

متوسط سعر البيع ينخفض إلى قرب 15.70 جنيهًا

ورفع الدولار خسائره أمام الجنيه إلى نحو 7.5 قرش، خلال 3 أيام، حيث تراجع بنحو قرشين يوم الأحد، كما تراجع في تعاملات الخميس الماضي بمقدار 4.5 قرش.

وعلى صعيد أسعار البنوك، تراجعت العملة الخضراء قرشًا واحدًا في 3 بنوك هي: الأهلي المصري ومصر وعوده، إلى 15.61 جنيهًا للشراء و15.71 جنيهًا للبيع، بدلًا من 15.62 جنيهًا للشراء و15.72 جنيهًا، كما خسر الدولار قرشًا في بنكي: البنك التجاري الدولي والإسكندرية، ليصل إلى 15.59 جنيهًا للشراء و15.69 جنيهًا للبيع مقارنة بنحو 15.60 جنيهًا للشراء و15.70 جنيهًا للبيع.

وخفض المصرف العربي الدولي سعر صرف الدولار قرشين، من مستوى 15.61 جنيهًا للشراء و15.71 جنيهًا للبيع، إلى 15.59 جنيهًا للشراء و15.69 جنيهًا للبيع.

وفي البنك العربي الإفريقي الدولي انخفض سعر صرف الدولار قرشًا واحدًا، ليبلغ 15.60 جنيهًا للشراء و15.70 جنيهًا للبيع، مقارنة 15.61 جنيهًا للشراء و15.71 جنيهًا للبيع.

وفي سياق متصل، باع البنك المركزي المصري المصري، أمس الإثنين، أذون خزانة مقومة بالدولار أجل عام واحد، بقيمة بلغت 1.088 مليار دولار بمتوسط عائد 3.39%.

وكان البنك المركزي المصري قد طرح صباح أمس الإثنين، عطاءً لأذون الخزانة الدولارية، نيابة عن وزارة المالية، بقيمة 980 مليون دولار، وتقدم المستثمرون بعدد 33 عرضًا للاكتتاب في أذون المالية بقيمة إجمالية 1.238 مليار دولار، بمتوسط عائد بلغ 3.468%، بحسب بيانات البنك المركزي المصري المصري.

وقبل المركزي 28 عرضًا فقط من بين المتقدمين، بقيمة بلغت 1.088 مليار دولار بمتوسط عائد 3.39%، وبلغ أعلى عائد مقبول 3.401%، وأقل عائد 3.35%.