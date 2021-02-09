هواوي تدعو جو بايدن إلى سياسة انفتاح جديدة تعود بالفائدة على الولايات المتحدة

فرانس برس _ دعا رين تشنغ في مؤسس شركة هواوي تكنولوجيز الصينية للاتصالات الخاضع لعقوبات أمريكية، الثلاثاء إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى اعتماد “سياسة انفتاح” تجاه شركته، خلال مقابلة صحافية.

وقال رين جينغفي الذي أسس الشركة في العام 1987 “نأمل أن تعتمد الإدارة الجديدة سياسة انفتاح تجاه هواوي ستكون مفيدة” للولايات المتحدة.

ووضع الرئيس السابق دونالد ترامب “هواوي” على اللائحة السوداء لمنعها من حيازة تقنيات أمريكية ضرورية لصناعة الهواتف الذكية.

وأصبحت هواوي الآن شركة عملاقة تمتد في العالم أجمع، فهي موجودة في 170 بلدا وتوظف 194 ألف شخص، لكنها في صلب صراع أمريكي صيني خلفيته حرب تجارية وتقنية وشبهات في التجسس.

ويعود عدم ثقة بالشركة جزئياً إلى الماضي العسكري لمؤسسها وانتمائه إلى الحزب الشيوعي الصيني، ما يزيد من الشكوك في مدى نفوذ النظام الحاكم في الصين على المجموعة.

وعلى الرغم من العقوبات الأمريكية، قال مؤسس المجموعة الثلاثاء إنه “يأمل التمكن من شراء عدد كبير من المعدات والمكونات والمواد الأمريكية”. واعتبر أن “قدرة هواوي على الاستمرارية ازدادت” رغم الضغوطات الأمريكية.