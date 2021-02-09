الأسهم الأوروبية تتراجع بداية التعاملات وتوتال يقفز 1.1%

_ تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء بعد أن انحسر صعود قوي مدفوعا بآمال في تعاف اقتصادي عالمي أسرع وتيرة وتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بينما زادت أسهم شركة النفط الفرنسية العملاقة توتال بعد أن تعافت أرباحها في الربع الأخير من العام الماضي.

وزاد سهم توتال بـ 1.1% بعد أن قالت الشركة إن أرباحها تعافت في الربع الأخير من العام الماضي إذ استقرت أسعار النفط، بيد أن ضربة من خفض قيمة أصولها بسبب جائحة كوفيد-19 دفعها لتسجل صافي خسارة 2.7 مليار دولار لعام 2020 ككل.

ونزل المؤشر Stoxx600 بنسبة 0.2% بعد أن ربح نحو أربعة بالمئة منذ بداية الشهر الجاري على خلفية انتظام معدلات توزيع لقاحات فيروس كورونا في أنحاء العالم وتوقعات بإقرار مشرعين أمريكيين لحزمة تحفيز ضخمة في الولايات المتحدة قريبا.

وانخفض المؤشر Dax الألماني 0.2% حتى في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات ارتفاع الصادرات الألمانية في ديسمبر إذ ساهمت تجارة قوية مع الصين والولايات المتحدة في دعمها.