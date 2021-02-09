بنك saib يوقع بروتوكولا مع الصفوة العقارية لتمويل وحدات متوسطي الدخل

وقع بنك saib بروتوكول تعاون مع شركة الصفوة للتطوير العمراني SUD، لتفعيل برنامج التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي المصري لتمويل متوسطي الدخل.

وقال عمرو عطا للة نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال والعمليات، إن البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي يولوا كل الاهتمام بالقطاع العقاري، حيث يعتبر من أهم مؤشرات نمو الاقتصاد القومي، لذا فمن الطبيعي تدعيم النشاط العقاري، والذي يدفع نموه إلى نمو العديد من قطاعات الاخرى معه، مثل المقاولات وصناعة مواد البناء وغيرها.

وأضاف في بيان صحفي، أن توقيع البنك بروتوكول مع شركة الصفوة يأتي تماشياً مع استراتيجية البنك لتنشيط وزيادة محفظة التمويل العقاري وكذلك لتحقيق الأهداف المشتركة للطرفين.

من ناحيته أشار عمرو نصير رئيس مجموعة التجزئة المصرفية وقنوات التوزيع والاتصال المؤسسي والتسويق إلى البعد الاجتماعي لبرنامج مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل متوسطي الدخل، حيث تهدف إلى توفير مسكن مناسب لكل فئات المجتمع.

ويتيح البرنامج تملك عقار سكنى بتمويل يصل الى 80% من قيمة العقار بقيمة تمويلية تصل إلى مليون و800 ألف جنيه مصري من قيمة الوحدة السكنية فى كافة المشروعات السكنية المختلفة بكافة محافظات الجمهورية التى تنطبق عليها شروط المبادرة وكذلك مشروعات وزارة الاسكان وصندوق الاسكان.

وأكد محمد سمير رئيس قطاع التمويل العقاري يأتي توقيع هذه البروتوكولات فى إطار الدور التسويقي لقطاع التمويل العقاري في استقطاب مطوريين عقاريين للتعامل على المشروعات المختلفة لهم من سكني وتجاري وإداري وتدعيماً لتنشيط وزيادة محفظة التمويل العقارى بالبنك حيث تم تفعيل برامج مبادرة البنك المركزى وكذلك برنامج الافراد.

وسيتم إطلاق أول برنامج تمويل عقاري متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالسوق المصرفى من خلال البنك وهو برنامج الإجارة ليصبح البنك الرائد فى العمل بمنتجات التمويل العقاري الإسلامى بمصر.

من جانبه أوضح الدكتور مدحت شلبي رئيس مجلس إدارة شركة الصفوة للتطوير العمرانى SUD، أن شركته تأسست عام 1996، وتمتلك 25 مشروعًا متنوعًا بالسوق المحلية ما بين سكنية وتعليمية وطبية وسياحية، لتصبح من الكيانات الرائدة في مجال التطوير العقارى.

وأضاف أن الشركة دائمًا تتبني اتجاهات الدولة الاستراتيجية في مجال التنمية العمرانية بداية من كونها أول من قام بالإستحواذ علي مجموعة من الاراضي بالعاصمة الإدارية الجديدة كعاصمة حديثة وذكية، وذلك خلال الطرح الأول مارس 2017 .

بالإضافة إلى تبنيها مبادرة تصدير العقار التي طرحتها الدولة لتشجيع الجالية المصرية بالخارج والمستثمرين العرب والأجانب في الاستثمار بالعقارات، لذا قامت الشركة بعقد المنتدي التعريفي الأول للعاصمة الإدارية عام 2019 بالعاصمة الفرنسية باريس والعاصمة النمساوية فيينا والذي لمس تحمس الجالية المصرية بالخارج علي إمتلاك وحدات سكنية وتجارية بوطنهم الأم مصر ثم قامت الشركة بافتتاح فروعها الخارجية بأوروبا وتحديدًا فى فرنسا والنمسا وإيطاليا .

وأطلق البنك المركزي المصري المصري مبادرة التمويل العقاري التي كان هدفها تسهيل عملية شراء الوحدات السكنية وانعاش السوق العقاري رأت الشركة أن تكون من أول الكيانات انضمامًا للمبادرة وذلك بالتعاون مع بنك ذو تاريخ عريق مثل بنك saib .

وأشار محمد شلبي الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة الصفوة للتطوير العمرانىSUD، أن عدد الوحدات التي تطرحها الشركة من خلال المبادرة 350 وحدة سكنية وتتراوح مساحاتها ما بين 60 حتي 150 مترًا مربعًا، ويتراوح سعر المتر بالوحدات من 11 حتي 13 ألف جنيه مصري كاملة التشطيب، بقيمة إجمالية تصل إلى نصف مليار جنيه مصرى وطبقًا للمبادرة فإن أنظمة السداد توفر مدة أقساط حتى 20 عامًا بمقدمات تبدأ من 20% من إجمالي قيمة الوحدة بنسبة فائدة 8% متناقصة بما يعادل 5% فائدة ثابتة.

وتتركز مواقع الوحدات في 3 مشروعات من مشروعات الشركة ، المشروع الأول هو هاي سيتي بمدينة العبور، الذي يتميز بموقعه الفريد، حيث يقام علي أعلي ربوة بمدينة العبور بميدان أحمد عرابي بالحي الخامس وتبلغ مساحته 36 فدانًا بإجمالى 60 عمارة سكنية وتطرح الشركة وحدات سكنية به من خلال المبادرة في المرحلة الأولي للمشروع والتي تتكون من 33 عمارة سكنية وقد بدأت SUD في تسليمها للعملاء المتعاقدين بالفعل مع بداية عام 2021 .

أما المشروع الثاني فهو صن ست 3 بمدينة رأس البر وهو مشروع سكني يقع علي طريق رأس البر ودمياط ومواجه لنهر النيل ويتكون من 134 مبني سكنيًا علي مساحة 35 فدانًا بوحدات سكنية كاملة التشطيب تبدأ من 60 مترًا مربعًا وأيضًا قامت الشركة بالبدء بعملية تسليم العملاء مع مطلع عام 2021.

وبالنسبة للمشروع الثالث فهو صن ست 2 بمدينة دمياط الجديدة بمنطقة الشاليهات على الطريق الدولى الساحلى وهو مشروع سكنى يتكون من 13 مبنى للشقق السكنية و11 فيلا منفصلة على مساحة 25 ألف مترًا مربعًا لوحدات سكنية تبدأ من 132 مترًا مربعًا، وقد قمنا بتسليم المشروع للعملاء المتعاقدين فى عام 2019.