أرباح دو الإماراتية تتراجع 17% إلى 1.4 مليار درهم في 2020

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وكالات _ تراجعت الأرباح الصافية لشركة دو الإماراتية المدرجة بسوق دبي المالي بنسبة 17% لتصل الى نحو 1.4 مليار درهم في عام 2020 مقارنة مع أرباح بقيمة 1.7 مليار درهم في العام الذي سبقه.
وعزت الشركة تراجع الأرباح إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 12% الى نحو 11 مليار درهم بالإضافة الى خسائر انخفاض قيمة الشهرة بمقدار 136 مليون درهم في الفترة ذاتها.
هذا وأوصى مجلس إدارة دو الإماراتية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15% من رأس المال أي ما يعادل نحو 680 مليون درهم عن النصف الثاني من عام 2020.
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