سعر الدولار مستقر أمام الجنيه بغالبية البنوك

دوت الخليج – استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه، حتى منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، في غالبية بنوك القطاع المصرفي.

وظل سعر الدولار عند مستوى، 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، في بنوك الأهلي المصري ومصر وعوده وقطر الوطني الأهلي وأبو ظبي الأول والتعمير والإسكان، دون تغيير.

وفي بنكي إتش إس بي سي HSBC والعربي الإفريقي الدولي، ظل الدولار عند 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار أيضا في كل من: البنك التجاري الدولي CIB والإسكندرية والمصرف العربي الدولي، عند مستوى 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع.

وكان متوسط سعر الدولار قد تراجع حوالي 7.5 قرش على مدار تعاملات الثلاث أيام الماضية، بواقع 1.03 قرش أمس الإثنين، وقرشين يوم الأحد الماضي، ونحو 4.5 قرش في تعاملات الخميس الماضي، ليبلغ 15.5997 جنيه للشراء، و15.6997 جنيه للبيع، وفق بيانات البنك المركزي المصري المصري.