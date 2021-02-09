مبيعات المؤسسات الأجنبية تضغط على البورصة والتجاري الدولي يفقد 1.33%

رنا ممدوح _ واصلت مؤشرات البورصة المصرية التراجع في منتصف تعاملات اليوم، بضغط من القوى البيعية للمؤسسات الأجنبية.

وتداول المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 11429 نقطة، مسجلا انخفاضا بنسبة 0.81%.

وتراجع سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني بنسبة 1.33%، ليتداول عند مستوى 61.02 جنيه.

وانخفض كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.99%، و0.89% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 627.746 مليون جنيه، على 186 شركة من خلال 22.978 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 103 شركة مقابل ارتفاع 51 في حين لم تتغير أسعار 32.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 5.857 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 6.711 مليون جنيه، مقابل 853.971 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 4.810 مليون جنيه، منها 3.976 مليون جنيه للأفراد، و833.941 ألف جنيه للمؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 1.047 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي حققت صافي مشتريات بقيمة 27.914 مليون جنيه، مقابل 26.867 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وتصدر سهم راية القابضة للاستثمارات المالية قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 11.87%، تلاه سهم جلاكسو سميثكلاين بنسبة 9.99%، ثم سهم دايس للملابس الجاهزة بنسبة 7.56%.

في حين تصدر سهم القاهرة للخدمات التعليمية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.98%، تلاه سهم مستشفى النزهة الدولي بنسبة 9.91%، ثم سهم سماد مصر ايجيفرت بنسبة 9.74%.